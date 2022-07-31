Политолог назвал истинную цель азиатского турне Пелоси

Если бы спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в рамках азиатского турне решила посетить и Тайвань, то это был бы практически повод для войны. Об этом в беседе с Лайфом рассказал политолог Александр Дудчак. Эксперт также поведал, для чего на самом деле американской стороне нужны поездки в Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию.

"Я думаю, ума хватило [не посещать Тайвань], потому что это практически повод для войны. Если бы на самолёте ВВС она полетела, это было бы вообще редчайшее хамство и Китай начал бы в спешном порядке проводить очередные тренировки и учения", — рассказал он.

Ведь было решение не нарушать эти красные линии, отметил Дудчак, Китай настоятельно требовал не совершать подобные визиты на Тайвань. Кроме того, по мнению политолога, истинной целью турне Пелоси по Азии является желание США продемонстрировать то, что они не находятся в изоляции. Теперь Америка навещает "старых союзников", потому что поездка американского президента Джо Байдена на Ближний Восток оказалась крайне неудачной.

"Пелоси может не помочь в этом деле, а, наоборот, усугубить ситуацию и в очередной раз от американского имиджа нанести ему ещё дополнительный ущерб", — заключил эксперт.