Новая Морская доктрина РФ предусматривает активизацию деятельности ВМФ в Арктике

Новая Морская доктрина Российской Федерации предполагает активизацию деятельности ВМФ в Арктике. Об этом сказано в тексте документа, который подписал глава государства Владимир Путин.

Так, в новой доктрине говорится о диверсификации морской деятельности на архипелагах Шпицберген, Земля Франца Иосифа, Новая Земля и острове Врангеля. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.