Новая Морская доктрина РФ предусматривает активизацию деятельности ВМФ в Арктике
Новая Морская доктрина Российской Федерации предполагает активизацию деятельности ВМФ в Арктике. Об этом сказано в тексте документа, который подписал глава государства Владимир Путин.
Так, в новой доктрине говорится о диверсификации морской деятельности на архипелагах Шпицберген, Земля Франца Иосифа, Новая Земля и острове Врангеля. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Лайф напоминает, что Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава ВМФ 31 июля. Сделал это глава государства перед началом Главного военно-морского парада, который состоялся в Санкт-Петербурге и Кронштадте в честь Дня ВМФ.
ТАСС / Оксана Сотник