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31 июля, 09:36

Новая Морская доктрина РФ предусматривает активизацию деятельности ВМФ в Арктике

Новая Морская доктрина Российской Федерации предполагает активизацию деятельности ВМФ в Арктике. Об этом сказано в тексте документа, который подписал глава государства Владимир Путин.

Так, в новой доктрине говорится о диверсификации морской деятельности на архипелагах Шпицберген, Земля Франца Иосифа, Новая Земля и острове Врангеля. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин: В новой Морской доктрине обозначены границы и зоны национальных интересов России

Путин: В новой Морской доктрине обозначены границы и зоны национальных интересов России

Лайф напоминает, что Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава ВМФ 31 июля. Сделал это глава государства перед началом Главного военно-морского парада, который состоялся в Санкт-Петербурге и Кронштадте в честь Дня ВМФ.

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ТАСС / Оксана Сотник

Никита Осипов

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