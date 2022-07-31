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31 июля, 08:05

Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава ВМФ

Президент России Владимир Путин перед началом Главного военно-морского парада, который состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте, подписал указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава Военно-морского флота.

Путин подписал Морскую доктрину РФ и Корабельный устав ВМФ. Видео © LIFE

После подписания документов глава государства пожал руку главнокомандующему ВМФ Николаю Евменову. Полный текст указов об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава ВМФ опубликован на сайте Кремля.

Путин на катере обошёл парадную линию кораблей в Кронштадте

Путин на катере обошёл парадную линию кораблей в Кронштадте

День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу раскрыл детали главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Так, по Неве пройдут 47 боевых кораблей и подводных лодок. Также в числе участников будет первый женский экипаж патрульного катера "Раптор". В воздушной части будет задействовано более 40 самолётов и вертолётов морской авиации ВМФ и ВКС. Всего в параде примет участие более трёх с половиной тысяч военнослужащих.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Александр Юнашев

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