Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава ВМФ
Президент России Владимир Путин перед началом Главного военно-морского парада, который состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте, подписал указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава Военно-морского флота.
Путин подписал Морскую доктрину РФ и Корабельный устав ВМФ. Видео © LIFE
После подписания документов глава государства пожал руку главнокомандующему ВМФ Николаю Евменову. Полный текст указов об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава ВМФ опубликован на сайте Кремля.
День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу раскрыл детали главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Так, по Неве пройдут 47 боевых кораблей и подводных лодок. Также в числе участников будет первый женский экипаж патрульного катера "Раптор". В воздушной части будет задействовано более 40 самолётов и вертолётов морской авиации ВМФ и ВКС. Всего в параде примет участие более трёх с половиной тысяч военнослужащих.
Кадр из видео LIFE