Житель Донецка подорвался на украинской мине "Лепесток"
СЦКК ДНР: В Донецке на мине ВСУ "Лепесток" подорвался мужчина
Мужчина подорвался на мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка, который был усеян этими боеприпасами после обстрела города украинскими военными. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Поступила информация о ранении — подрыве на разбросанных ранее в Кировском районе минах ПФМ-1 "Лепесток" гражданского лица — мужчины 1980 года рождения", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал, что ВСУ обстреляли Донецк снарядами, начинёнными противопехотными минами "Лепесток". Было выпущено три ракеты 9М27К3 из РСЗО БМ-27 "Ураган", рассказали в СЦКК.
ТАСС / Валентин Спринчак