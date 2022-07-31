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31 июля, 07:42

Житель Донецка подорвался на украинской мине "Лепесток"

СЦКК ДНР: В Донецке на мине ВСУ "Лепесток" подорвался мужчина

Мужчина подорвался на мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка, который был усеян этими боеприпасами после обстрела города украинскими военными. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Поступила информация о ранении — подрыве на разбросанных ранее в Кировском районе минах ПФМ-1 "Лепесток" гражданского лица — мужчины 1980 года рождения", — говорится в сообщении.

Сапёры очищают Донецк от противопехотных мин "Лепесток"

Сапёры очищают Донецк от противопехотных мин "Лепесток"

Ранее Лайф писал, что ВСУ обстреляли Донецк снарядами, начинёнными противопехотными минами "Лепесток". Было выпущено три ракеты 9М27К3 из РСЗО БМ-27 "Ураган", рассказали в СЦКК.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Григорий Воронцов

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