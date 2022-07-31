Москвичам рассказали о погоде в начале августа
Синоптик Шувалов пообещал москвичам солнечную погоду в начале августа
В начале августа погода порадует жителей Москвы и Московской области ясным небом. По словам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, в первые дни последнего месяца лета ожидается 30 градусов жары, пишет RT.
"Ясно, солнечно и тепло. К концу недели температура повысится до +30 градусов. <...> Август начинается с хорошей, летней и даже слегка жаркой погоды", — спрогнозировал он.
Первая неделя августа пройдёт без осадков, но в субботу и воскресенье всё же есть вероятность дождя. Шувалов объяснил, что в Москве и области преобладает высокое давление, которое будет определять погоду в начале последнего летнего месяца.
Ранее москвичам предсказали повторение аномальной жары 2010 года. Это может случиться в ближайшие десять лет, отметил синоптик Александр Шувалов.
Агентство городских новостей "Москва" / Пелагия Тихонова