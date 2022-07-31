Мишустин назначил Сергея Чиркова врио главы ПФР
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Андрей Кигим был освобождён от должности, врио руководителя стал зампред правления ПФР Сергей Чирков. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РФ.
"Временно исполнять обязанности руководителя Пенсионного фонда России стал Сергей Чирков. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Андрей Кигим освобождён от должности главы ведомства", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Чирков работает в системе ПФР с 2001 года и имеет большой опыт.
Ранее Лайф писал, что в ПФР напомнили, кому в августе ждать прибавки к пенсии. Так, перерасчёт будет произведён тем, кто работал в 2021 году и за кого работодатели платили страховые взносы в ПФР. Прибавка носит индивидуальный характер и напрямую зависит от уровня заработной платы за указанный период.