Мишустин назначил Сергея Чиркова врио главы ПФР

Ранее Лайф писал, что в ПФР напомнили, кому в августе ждать прибавки к пенсии. Так, перерасчёт будет произведён тем, кто работал в 2021 году и за кого работодатели платили страховые взносы в ПФР. Прибавка носит индивидуальный характер и напрямую зависит от уровня заработной платы за указанный период.