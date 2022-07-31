Борт с Пелоси приземлился на одном из островов Тихого океана

Самолёт со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на борту, предположительно, приземлился на тихоокеанском острове Гуам. Об этом сообщает китайский портал LTN.

На Гуаме находится одна из крупных американских военных баз. Куда Пелоси направится дальше, пока не известно. Напомним, что сервис Flightradar24 больше не показывает местонахождение борта с американским политиком в режиме онлайн.