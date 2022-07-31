Борт с Пелоси приземлился на одном из островов Тихого океана
СМИ: Самолёт с Пелоси на борту приземлился на острове Гуам
Самолёт со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на борту, предположительно, приземлился на тихоокеанском острове Гуам. Об этом сообщает китайский портал LTN.
На Гуаме находится одна из крупных американских военных баз. Куда Пелоси направится дальше, пока не известно. Напомним, что сервис Flightradar24 больше не показывает местонахождение борта с американским политиком в режиме онлайн.
Как сообщал Лайф, 30 июля спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отправилась в турне по Азии. В этой поездке она намерена посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. При этом поездку на Тайвань парламентарий не упомянула, хотя, находясь в США, заявляла о таком намерении.
Twitter / Nancy Pelosi