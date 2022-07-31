В Петербурге пьяная женщина на внедорожнике протаранила три иномарки

В центре Санкт-Петербурга нетрезвая женщина не справилась с управлением и врезалась в три автомобиля. В результате ДТП погиб один человек, сообщает "Фонтанка".

Авария произошла в минувшую субботу утром в Полтавском проезде. Женщина за рулём внедорожника Land Rover впечаталась в стоящие иномарки. Пострадали Mazda 6, Nissan Qashqai и Toyota Camry. Водителя одной из машин экстренно госпитализировали, но, к сожалению, спасти 65-летнего мужчину медикам не удалось. Пассажирку этого авто также увезли в больницу. О состоянии 63-летней женщины пока нет информации.

На виновницу ДТП было заведено уголовное дело, сейчас она задержана. При медосвидетельствовании алкотестер показал 1,42 промиллле в крови женщины.