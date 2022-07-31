Гендиректор Минздрава Израиля Нахман Аш заболел коронавирусом
Генеральный директор министерства здравоохранения Израиля Нахман Аш заразился коронавирусом. Об этом пишет издание "Маарив".
"Тест на коронавирус генерального директора Министерства здравоохранения профессора Нахмана Аша дал положительный результат", — пишет издание.
Между тем в Израиле началась запись на вакцинацию от коронавируса детей в возрасте до пяти лет.
Ранее Лайф рассказывал, что вновь отправленный на карантин Байден записал видео с рассказом о самочувствии. Президент заявил, что всё хорошо и он продолжит работать на самоизоляции.
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