Гендиректор Минздрава Израиля Нахман Аш заболел коронавирусом

Между тем в Израиле началась запись на вакцинацию от коронавируса детей в возрасте до пяти лет.

Путин не планирует встречаться с делегацией Израиля по ситуации с "Сохнутом"

Ранее Лайф рассказывал, что вновь отправленный на карантин Байден записал видео с рассказом о самочувствии. Президент заявил, что всё хорошо и он продолжит работать на самоизоляции.