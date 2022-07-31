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31 июля, 12:24

Губернатор Ставрополья уточнил количество погибших в ДТП с микроавтобусом и легковушкой

<p>Сгоревшие автомобили после столкновения. Обложка © <a href="https://26.%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/news/window/31562754/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МВД по Ставропольскому краю</a></p>

Сгоревшие автомобили после столкновения. Обложка © ГУ МВД по Ставропольскому краю

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уточнил, что в ДТП на трассе Астрахань – Ставрополь под Светлоградом погибли пять человек. Об этом он написал в телеграм-канале.

"Уточнённая информация по ДТП в Петровском округе на данный момент: пять человек погибли", — сообщил Владимиров.

Остальные, добавил глава региона, пострадали. По данным главка МЧС, они госпитализированы в Петровскую районную больницу, за их жизнь борются врачи.

Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом и КамАЗом на Ставрополье

Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом и КамАЗом на Ставрополье

Лайф напоминает, что ДТП произошло на 502-м километре автодороги. В результате столкновения "газели" и легковушки оба автомобиля загорелись. Изначально сообщалось о гибели пяти человек, в том числе и ребёнка, позднее Владимиров заявил, что число погибших увеличилось до восьми.

Артур Лапсаков

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