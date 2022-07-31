Губернатор Ставрополья уточнил количество погибших в ДТП с микроавтобусом и легковушкой
Сгоревшие автомобили после столкновения. Обложка © ГУ МВД по Ставропольскому краю
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уточнил, что в ДТП на трассе Астрахань – Ставрополь под Светлоградом погибли пять человек. Об этом он написал в телеграм-канале.
"Уточнённая информация по ДТП в Петровском округе на данный момент: пять человек погибли", — сообщил Владимиров.
Остальные, добавил глава региона, пострадали. По данным главка МЧС, они госпитализированы в Петровскую районную больницу, за их жизнь борются врачи.
Лайф напоминает, что ДТП произошло на 502-м километре автодороги. В результате столкновения "газели" и легковушки оба автомобиля загорелись. Изначально сообщалось о гибели пяти человек, в том числе и ребёнка, позднее Владимиров заявил, что число погибших увеличилось до восьми.