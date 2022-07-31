Адмирал объяснил, в чём значимость утверждения Корабельного устава президентом РФ

Подписание Корабельного устава Военно-морского флота президентом России, а не главнокомандующим ВМФ повышает значимость этих войск в системе обеспечения обороноспособности страны. Такое мнение высказал бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.

"То, что устав утвердил своим указом президент, — это, конечно, явление новое совершенно, потому что раньше Корабельный устав утверждался на уровне Главкомата и Министерства обороны. Во-первых, это поднятие статуса данного устава и в целом значимости Военно-морского флота в системе обороны страны", — приводит слова адмирала, командовавшего флотом в 1999–2001 годах, РИА "Новости".

Для Вооружённых сил РФ это важнейший фактор и в правовом, и в смысловом значении, добавил Попов.