Адмирал объяснил, в чём значимость утверждения Корабельного устава президентом РФ
Адмирал Попов счёл повышением значимости ВМФ подписание Путиным Корабельного устава
Подписание Корабельного устава Военно-морского флота президентом России, а не главнокомандующим ВМФ повышает значимость этих войск в системе обеспечения обороноспособности страны. Такое мнение высказал бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.
"То, что устав утвердил своим указом президент, — это, конечно, явление новое совершенно, потому что раньше Корабельный устав утверждался на уровне Главкомата и Министерства обороны. Во-первых, это поднятие статуса данного устава и в целом значимости Военно-морского флота в системе обороны страны", — приводит слова адмирала, командовавшего флотом в 1999–2001 годах, РИА "Новости".
Для Вооружённых сил РФ это важнейший фактор и в правовом, и в смысловом значении, добавил Попов.
Лайф напоминает, что Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава ВМФ 31 июля. Сделал это глава государства перед началом Главного военно-морского парада, который состоялся в Санкт-Петербурге и Кронштадте в честь Дня ВМФ.