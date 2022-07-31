Ковитиди призвала дождаться результатов расследования атаки на штаб ЧФ в Севастополе
На месте удара беспилотника по штабу Черноморского флота в Севастополе в настоящее время работают федеральные службы, стоит дождаться результатов расследования. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с РИА "Новости".
"Ранее полученная мною информация не вполне соответствует действительности. Работают федеральные службы, идёт расследование. Ситуация в Крыму полностью контролируется", — сказала она.
Лайф напоминает, сегодня утром стало известно, что в Севастополе атаковали штаб Черноморского флота. Предположительно, удар наносился с беспилотника. Позднее губернатор Севастополя Михаил Развожаев показал последствия атаки дрона ВСУ на штаб ЧФ. После случившегося праздничные мероприятия ко Дню ВМФ были отменены. О произошедшем высказалась и сенатор Ольга Ковитиди. Она заявила, что атака на штаб ЧФ в Севастополе велась с территории города.
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