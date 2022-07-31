Блогера из Харькова, критиковавшего русофобию, отправили в "фильтрационный лагерь" СБУ

Блогер из Харькова Дмитрий Городецкий, критиковавший русофобию на Украине, был задержан во Львове и передан СБУ, после чего его поместили в "фильтрационный лагерь". Об этом сообщил президент футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский.

СБУ задержали украинского блогера Городецкого. Видео © Telegram / "Страна.ua"

Городецкого — харьковчанина, переехавшего во Львов после начала боевых действий, возмутило агрессивное отношение к русскому языку в городе, где на стенах вывешивают листовки с посылом, что "русский — язык оккупантов".

"Мне так интересно у вас узнать: а вы реально не в курсе? Вы не знали? Может, вы ночью с кровати упали, сильно головой ударились, забыли о том, что половина Украины русскоязычная?" — заявил Городецкий в записанном видео.

В ответ Козловский обвинил блогера в "зраде" и пропаганде "Русского мира". Кроме того, глава футбольного клуба "Рух" пообещал 10 тысяч гривен тому, кто назовёт адрес Городецкого. В итоге блогера "вычислили" и, по словам Козловского, передали СБУ.