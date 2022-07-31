Финны задумались о сокращении промышленного производства из-за цен на газ

Промышленные компании Финляндии могут сократить производство, если цены на природный газ продолжат расти. Об этом сообщает финская телерадиовещательная корпорация YLE.

Издание отмечает, что промышленность Финляндии, в отличие от других европейских стран, не так сильно зависит от поставок голубого топлива. Однако полностью отказаться от природного газа страна не может себе позволить.

"Возможно, что производство на некоторых предприятиях сократится или остановится, если цена на газ достигнет невероятно высокого уровня или возникнут проблемы с поставками", — отметил руководитель отдела энергетики и климатической политики в Ассоциации лесной промышленности Финляндии Ахти Фагерблом.

В Федерации химической промышленности также указали на трудности, связанные с быстрой заменой природного газа. Особенно сложно придётся небольшим компаниям. В материале также говорится, что в настоящее время среди предприятий химической промышленности Финляндии около 20% используют природный газ, в лесной — около 5%.