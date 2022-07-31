НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
31 июля, 12:04

Число погибших в ДТП с легковушкой и микроавтобусом на Ставрополье увеличилось до восьми

<p>Сгоревшие автомобили после столкновения. Обложка © <a href="https://26.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4804879#group=group-1&photo=0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС по Ставропольскому краю</a></p>

Сгоревшие автомобили после столкновения. Обложка © ГУ МЧС по Ставропольскому краю

Число погибших в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса на трассе Астрахань – Ставрополь под Светлоградом увеличилось до восьми, среди них есть ребёнок. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"По предварительным данным, восемь человек погибло, среди жертв — ребёнок. Шесть человек пострадало. По моему поручению на место аварии выехал министр здравоохранения для организации помощи", — написал он в телеграм-канале.

Глава региона выразил соболезнования семьям, потерявшим близких, назвав произошедшее страшной болью и трагедией. Он также пообещал лично отслеживать, как оказывается помощь пострадавшим. Получивших травмы госпитализировали в Петровскую районную больницу, уточнили в главке МЧС.

В Приамурье в ДТП с участием минивэна и КамАЗа погибло пять человек

В Приамурье в ДТП с участием минивэна и КамАЗа погибло пять человек

В прокуратуре Ставрополья сообщили, что, по предварительной информации, водитель Chevrolet Cruze выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. Ведомство проводит проверку.

"К сожалению, в самый разгар тёплого сезона на дорогах растёт число аварий, в которых гибнут люди. Пожалуйста, берегите себя, своих пассажиров. Соблюдайте правила безопасности", — призвал Владимиров.

Лайф напоминает, что всё произошло на 502-м километре автодороги. В результате столкновения "газели" и легковушки оба автомобиля загорелись. Изначально сообщалось о гибели пяти человек, в том числе и ребёнка.

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров