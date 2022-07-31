Число погибших в ДТП с легковушкой и микроавтобусом на Ставрополье увеличилось до восьми

Число погибших в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса на трассе Астрахань – Ставрополь под Светлоградом увеличилось до восьми, среди них есть ребёнок. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"По предварительным данным, восемь человек погибло, среди жертв — ребёнок. Шесть человек пострадало. По моему поручению на место аварии выехал министр здравоохранения для организации помощи", — написал он в телеграм-канале.

Глава региона выразил соболезнования семьям, потерявшим близких, назвав произошедшее страшной болью и трагедией. Он также пообещал лично отслеживать, как оказывается помощь пострадавшим. Получивших травмы госпитализировали в Петровскую районную больницу, уточнили в главке МЧС.

В прокуратуре Ставрополья сообщили, что, по предварительной информации, водитель Chevrolet Cruze выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. Ведомство проводит проверку.

"К сожалению, в самый разгар тёплого сезона на дорогах растёт число аварий, в которых гибнут люди. Пожалуйста, берегите себя, своих пассажиров. Соблюдайте правила безопасности", — призвал Владимиров.