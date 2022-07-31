В Китае впервые показали запуск ракеты, напоминающей гиперзвуковое оружие DF-17

В Китае впервые показали запуск баллистической ракеты, похожей на гиперзвуковое оружие DF-17. Соответствующие кадры транслировало Центральное телевидение страны в преддверии 95-й годовщины образования Народно-освободительной армии государства. Видео приковало внимание пользователей соцсетей.

Запуск ракеты, напоминающей гиперзвуковое оружие DF-17. Видео © Twitter / MakeRussiaGreatAgain / Claudio O'Neale Torbinio

Как отметил китайский военный эксперт Сун Чжунпин, государственная армия таким образом показывает собственный боевой потенциал из-за возможности визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"[Армия] показывает свои возможности, заявляя о готовности принять любые ответные меры, если США будут упорно стремиться к провокациям. Такую ракету можно запустить автономно когда угодно и из любой локации, это очень манёвренное и универсальное вооружение", — приводит его слова китайская газета Global Times.

Специалист подчеркнул, что Пекин считает Тайвань частью Китая, а армия страны верит, что победит в сражении за остров.