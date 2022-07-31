"Необходимо много тренировок": Тен Хаг заявил, что Роналду находится не на уровне других футболистов "Манчестер Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" рассказал о состоянии Роналду
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг в ходе общения с журналистами рассказал о готовности португальского нападающего Криштиану Роналду к ближайшим матчам.
"Сейчас он определённо находится не на том же уровне, что остальные игроки "Манчестер Юнайтед", ведь он пропустил много недель. Ему необходимы матчи и много тренировок", — заявил тен Хаг.
Ранее стало известно, что Криштиану Роналду уже этим летом хочет покинуть "Манчестер Юнайтед". Форвард остался недоволен последними результатами МЮ и тем, что команда не попала в Лигу чемпионов на следующий сезон. Интерес к футболисту проявляют итальянская "Рома", испанская "Барселона" и ряд других команд. На этом фоне португалец пропустил предсезонное турне МЮ и не принимал участия в товарищеских матчах.
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