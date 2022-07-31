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31 июля, 11:55

"Необходимо много тренировок": Тен Хаг заявил, что Роналду находится не на уровне других футболистов "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" рассказал о состоянии Роналду

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг в ходе общения с журналистами рассказал о готовности португальского нападающего Криштиану Роналду к ближайшим матчам.

"Сейчас он определённо находится не на том же уровне, что остальные игроки "Манчестер Юнайтед", ведь он пропустил много недель. Ему необходимы матчи и много тренировок", — заявил тен Хаг.

Роналду сообщил "Манчестер Юнайтед", что хочет разорвать контракт

Роналду сообщил "Манчестер Юнайтед", что хочет разорвать контракт

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду уже этим летом хочет покинуть "Манчестер Юнайтед". Форвард остался недоволен последними результатами МЮ и тем, что команда не попала в Лигу чемпионов на следующий сезон. Интерес к футболисту проявляют итальянская "Рома", испанская "Барселона" и ряд других команд. На этом фоне португалец пропустил предсезонное турне МЮ и не принимал участия в товарищеских матчах.

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Getty Images / Robbie Jay Barratt - AMA

Шамиль Гаджиев

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