"Необходимо много тренировок": Тен Хаг заявил, что Роналду находится не на уровне других футболистов "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг в ходе общения с журналистами рассказал о готовности португальского нападающего Криштиану Роналду к ближайшим матчам.

"Сейчас он определённо находится не на том же уровне, что остальные игроки "Манчестер Юнайтед", ведь он пропустил много недель. Ему необходимы матчи и много тренировок", — заявил тен Хаг.