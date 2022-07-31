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31 июля, 11:58

Морская доктрина: В военное время гражданские суда и экипажи могут ввести в состав ВС РФ

Гражданские суда и экипажи могут быть введены в состав ВС России в военное время. Это предусматривает новая Морская доктрина РФ, опубликованная на официальном интернет-портале правовой информации.

"Мобилизационная подготовка и мобилизационная готовность в сфере морской деятельности имеют стратегически важное значение для повышения военно-морского потенциала Российской Федерации и направлены на обеспечение ввода в состав Вооружённых сил Российской Федерации заранее подготовленных гражданских судов и экипажей, а также на подготовку объектов морской деятельности к функционированию в военное время", — говорится в тексте документа.

Также, согласно доктрине, одним из важных аспектов совершенствования мобилизационных подготовки и готовности в сфере морской деятельности является улучшение системы отзыва судов, которые ходят под российским флагом, в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время с передачей контроля над ними ВС РФ. Указывается, что приоритетом в этой области является развитие госсистемы управления государства деятельностью морского транспорта, рыбопромыслового флота и функционированием портов. Эти требования распространяются на случай непосредственной угрозы агрессии и в военное время.

В Морской доктрине РФ раскрыт приоритет нацполитики на Индоокеанском направлении

В Морской доктрине РФ раскрыт приоритет нацполитики на Индоокеанском направлении

Лайф напоминает, что Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава ВМФ 31 июля. Сделал это глава государства перед началом Главного военно-морского парада, который состоялся в Санкт-Петербурге и Кронштадте в честь Дня ВМФ. Документ в том числе предусматривает активизацию деятельности ВМФ в Арктике. Также в доктрине обозначили основные вызовы и угрозы нацбезопасности. А на Дальнем Востоке, согласно документу, планируется строительство авианосцев.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Светлана Оперук

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