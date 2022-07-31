Морская доктрина: В военное время гражданские суда и экипажи могут ввести в состав ВС РФ

Гражданские суда и экипажи могут быть введены в состав ВС России в военное время. Это предусматривает новая Морская доктрина РФ, опубликованная на официальном интернет-портале правовой информации.

"Мобилизационная подготовка и мобилизационная готовность в сфере морской деятельности имеют стратегически важное значение для повышения военно-морского потенциала Российской Федерации и направлены на обеспечение ввода в состав Вооружённых сил Российской Федерации заранее подготовленных гражданских судов и экипажей, а также на подготовку объектов морской деятельности к функционированию в военное время", — говорится в тексте документа.