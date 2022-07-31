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31 июля, 11:50

Вучич рассказал, когда полиция Косова начнёт операцию на севере края

Вучич заявил, что операция полиции Косова на севере края начнётся ночью

Полиция Косова ночью начнёт операцию по замене выданных властями Сербии документов и перерегистрации автомобилей местных сербов на номера "Республики Косово". Об этом заявил сербский президент Александр Вучич.

"Они заранее отправили свои подразделения с 21 тонной топлива и всем остальным на административные пункты перехода "Ярине" и "Брняк" с намерением остановить всех, кто имеет сербские личные документы", — сказал глава государства, уточнив, что операция по убеждению сербов отказаться от номеров "КМ", выданных в Косовска-Митровице, стартует сегодня в полночь.

Вучич признался, что ситуация ещё никогда не была более сложной и тяжёлой, чем сейчас, а приштинский режим пытается использовать настроения в мире, представляя себя жертвой.

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Ранее Лайф писал, что Вучича удивило требование канцлера ФРГ Олафа Шольца признать Косово для вступления в ЕС. Возмущение высказали и сербы, заявившие, что шантаж в данном случае ни к чему не приведёт.

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Сайт президента Сербии

Артур Лапсаков

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