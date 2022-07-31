Вучич рассказал, когда полиция Косова начнёт операцию на севере края

Полиция Косова ночью начнёт операцию по замене выданных властями Сербии документов и перерегистрации автомобилей местных сербов на номера "Республики Косово". Об этом заявил сербский президент Александр Вучич.

"Они заранее отправили свои подразделения с 21 тонной топлива и всем остальным на административные пункты перехода "Ярине" и "Брняк" с намерением остановить всех, кто имеет сербские личные документы", — сказал глава государства, уточнив, что операция по убеждению сербов отказаться от номеров "КМ", выданных в Косовска-Митровице, стартует сегодня в полночь.