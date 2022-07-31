"Не буду ждать замену": Анкалаев заявил, что готов провести любой бой в UFC после победы над Смитом

"Если бы в UFC делали всё, что я хотел, я бы уже дрался за пояс. Поэтому я буду ждать новостей, слушать своих менеджеров. Мы примем правильное решение, и я думаю, мы не откажемся ни от какого боя. Я отдохну неделю и вернусь в спортзал. Я не буду ждать замену. Если мне дадут титульный бой, я подерусь. Если нет, я не буду стоять в ожидании", — заявил Анкалаев.