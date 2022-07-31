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31 июля, 11:46

"Не буду ждать замену": Анкалаев заявил, что готов провести любой бой в UFC после победы над Смитом

Анкалаев заявил, что согласится на любой бой в UFC

Российский боец смешанного стиля Магомед Анкалаев заявил, что готов провести любой бой в UFC после победы над американцем Энтони Смитом. Об этом он сообщил на пресс-конференции после поединка.

"Если бы в UFC делали всё, что я хотел, я бы уже дрался за пояс. Поэтому я буду ждать новостей, слушать своих менеджеров. Мы примем правильное решение, и я думаю, мы не откажемся ни от какого боя. Я отдохну неделю и вернусь в спортзал. Я не буду ждать замену. Если мне дадут титульный бой, я подерусь. Если нет, я не буду стоять в ожидании", — заявил Анкалаев.

Анкалаев уложил американца Смита техническим нокаутом

Анкалаев уложил американца Смита техническим нокаутом

Ранее Лайф сообщал, что Магомед Анкалаев одолел американца Энтони Смита в бою на турнире UFC 277, одержав победу техническим нокаутом во втором раунде.

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ТАСС / Zuma/Alejandro Salazar

Шамиль Гаджиев

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