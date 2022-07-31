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31 июля, 10:22

В новой Морской доктрине РФ предусматривается строительство авианосцев на Дальнем Востоке

Согласно новой Морской доктрине РФ, на Дальнем Востоке планируется развитие судостроительного комплекса, в том числе и строительство авианосцев. Утверждённый сегодня президентом страны Владимиром Путиным документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Развитие на Дальнем Востоке современного высокотехнологического судостроительного комплекса, предназначенного для строительства крупнотоннажных судов (в том числе для освоения Арктики, современных авианесущих кораблей для Военно-морского флота)", — говорится в списке приоритетов национальной морской политики на Тихоокеанском региональном направлении.

В Морской доктрине РФ обозначили основные вызовы и угрозы нацбезопасности

В Морской доктрине РФ обозначили основные вызовы и угрозы нацбезопасности

Лайф напоминает, что Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава ВМФ 31 июля. Сделал это глава государства перед началом Главного военно-морского парада, который состоялся в Санкт-Петербурге и Кронштадте в честь Дня ВМФ. Документ в том числе предусматривает активизацию деятельности ВМФ в Арктике.

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Wikipedia.ru

Светлана Оперук

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