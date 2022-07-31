В новой Морской доктрине РФ предусматривается строительство авианосцев на Дальнем Востоке

Согласно новой Морской доктрине РФ, на Дальнем Востоке планируется развитие судостроительного комплекса, в том числе и строительство авианосцев. Утверждённый сегодня президентом страны Владимиром Путиным документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Развитие на Дальнем Востоке современного высокотехнологического судостроительного комплекса, предназначенного для строительства крупнотоннажных судов (в том числе для освоения Арктики, современных авианесущих кораблей для Военно-морского флота)", — говорится в списке приоритетов национальной морской политики на Тихоокеанском региональном направлении.