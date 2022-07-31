Морская доктрина РФ предполагает создание в странах АТР пунктов обеспечения ВМФ

Новая Морская доктрина России предусматривает создание в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) пунктов материально-технического обеспечения (ПМТО) Российского военно-морского флота, следует из текста документа, утверждённого президентом РФ Владимиром Путиным.

Так, в новой доктрине предусмотрено "формирование в государствах АТР ПМТО в целях создания условий для межфлотских переходов сил ВМФ".

В Морской доктрине РФ обозначили основные вызовы и угрозы нацбезопасности

Ранее Лайф рассказывал, что, по словам Путина, новая морская доктрина призвана защищать экономические и стратегические зоны национальных интересов РФ с помощью в том числе военно-морского флота.