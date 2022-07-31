Морская доктрина РФ предполагает создание в странах АТР пунктов обеспечения ВМФ
Новая Морская доктрина России предусматривает создание в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) пунктов материально-технического обеспечения (ПМТО) Российского военно-морского флота, следует из текста документа, утверждённого президентом РФ Владимиром Путиным.
Так, в новой доктрине предусмотрено "формирование в государствах АТР ПМТО в целях создания условий для межфлотских переходов сил ВМФ".
Ранее Лайф рассказывал, что, по словам Путина, новая морская доктрина призвана защищать экономические и стратегические зоны национальных интересов РФ с помощью в том числе военно-морского флота.
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ТАСС / Артём Иванов