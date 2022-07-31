В Морской доктрине РФ обозначили основные вызовы и угрозы нацбезопасности

Рост активности НАТО и курс Соединённых Штатов на доминирование в Мировом океане являются одними из основных угроз безопасности России. Об этом говорится в новой Морской доктрине РФ, которую сегодня утвердил президент страны Владимир Путин.

"Основными вызовами и угрозами национальной безопасности и устойчивому развитию Российской Федерации, связанными с Мировым океаном, являются: стратегический курс США на доминирование в Мировом океане и их глобальное влияние на развитие международных процессов", — утверждается в документе.

Имеются в виду и процессы, которые связаны с использованием транспортных коммуникаций и энергетических ресурсов Мирового океана. Кроме того, к угрозам нацбезопасности документ относит также продвижение военной инфраструктуры альянса к российским границам и увеличение количества учений сил объединения в акваториях морей, прилегающих к территории РФ.