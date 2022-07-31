РПГ, гранаты и патроны: В Харьковской области нашли крупный схрон боеприпасов украинских военных
ТАСС: Схрон с РПГ, гранатами и патронами обнаружили около Изюма в Харьковской области
Схрон с ручными противотанковыми гранатомётами (РПГ), гранатами и патронами обнаружили российские силовики в лесу около города Изюма в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.
"На территории Изюма и прилегающего района полицией в лесном массиве был обнаружен схрон с оружием. В схроне нашли и изъяли пять РПГ-22, ручные гранаты РГ-42, Ф-1 и РГД-5, снаряжённые запалами, и ещё порядка четырёх тысяч патронов к стрелковому оружию", — уточнил неназванный собеседник агентства.
При этом подступы к схрону украинские военные заминировали противопехотной осколочной миной МОН-50.
Ранее стало известно, что под Херсоном силовики обнаружили схрон с оружием для обстрела российской техники. В нём найдены автомат АК-74, две противопехотные гранаты Ф-1, три 40-миллиметровые противотанковые гранаты ПГ-7М и свыше двух сотен патронов калибра 7,62 мм трёх видов в лентах.
ТАСС / Таисия Воронцова