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31 июля, 10:13

РПГ, гранаты и патроны: В Харьковской области нашли крупный схрон боеприпасов украинских военных

ТАСС: Схрон с РПГ, гранатами и патронами обнаружили около Изюма в Харьковской области

Схрон с ручными противотанковыми гранатомётами (РПГ), гранатами и патронами обнаружили российские силовики в лесу около города Изюма в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

"На территории Изюма и прилегающего района полицией в лесном массиве был обнаружен схрон с оружием. В схроне нашли и изъяли пять РПГ-22, ручные гранаты РГ-42, Ф-1 и РГД-5, снаряжённые запалами, и ещё порядка четырёх тысяч патронов к стрелковому оружию", — уточнил неназванный собеседник агентства.

При этом подступы к схрону украинские военные заминировали противопехотной осколочной миной МОН-50.

В Херсоне найден схрон украинских диверсантов с ПЗРК "Игла"

В Херсоне найден схрон украинских диверсантов с ПЗРК "Игла"

Ранее стало известно, что под Херсоном силовики обнаружили схрон с оружием для обстрела российской техники. В нём найдены автомат АК-74, две противопехотные гранаты Ф-1, три 40-миллиметровые противотанковые гранаты ПГ-7М и свыше двух сотен патронов калибра 7,62 мм трёх видов в лентах.

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ТАСС / Таисия Воронцова

Наталья Исакова

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