Жители Крыма обратились к населению Запорожской и Херсонской областей
Жители Крыма обратились к населению Запорожской и Херсонской областей, поведав о положительных изменениях в регионе после возвращения в состав России. Видео опубликовал RT.
Герои ролика рассказали о развитии транспортной, больничной и образовательной инфраструктуры, а также о других позитивных переменах после воссоединения с Россией.
"Открывается много детсадов именно с приходом России. Действительно, могу сказать, что при Украине такого не было", — сказала одна из жительниц.
Также в регионе в кратчайшие сроки была возведена огромная больница, которая строилась специально под нужды местных жителей. Кроме того, все участники ролика пожелали населению Херсонской и Запорожской областей стабильности и определённости.
"Хочу обратиться к жителям Херсонской, Запорожской областей. Мы все были братьями испокон веков, надеюсь, что так это и останется. Мы будем к вам в гости ездить, вы — к нам, будем жать руки и обниматься", — рассказал один из героев видео, занятый на строительстве дорог.
Ранее Лайф рассказал, что в Мариуполе начали вещание российские телеканалы. Теперь жителям доступны для просмотра Первый канал, "Россия-1 Крым", "Матч!", Пятый канал, "Россия-Культура", "Россия-24 Крым", НТВ, "Карусель", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Луганск 24" и прочие.
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Скрин из видео RT