Жители Крыма обратились к населению Запорожской и Херсонской областей, поведав о положительных изменениях в регионе после возвращения в состав России. Видео опубликовал RT.

Герои ролика рассказали о развитии транспортной, больничной и образовательной инфраструктуры, а также о других позитивных переменах после воссоединения с Россией.

"Открывается много детсадов именно с приходом России. Действительно, могу сказать, что при Украине такого не было", — сказала одна из жительниц.

Также в регионе в кратчайшие сроки была возведена огромная больница, которая строилась специально под нужды местных жителей. Кроме того, все участники ролика пожелали населению Херсонской и Запорожской областей стабильности и определённости.

"Хочу обратиться к жителям Херсонской, Запорожской областей. Мы все были братьями испокон веков, надеюсь, что так это и останется. Мы будем к вам в гости ездить, вы — к нам, будем жать руки и обниматься", — рассказал один из героев видео, занятый на строительстве дорог.