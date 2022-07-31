"Мощно!": Ветеран поделился с Лайфом впечатлениями от парада в честь Дня ВМФ в Петербурге

Ветеран Великой Отечественной войны Богданов Валентин Иванович поделился с корреспондентом Лайфа впечатлениями от торжественного парада, который прошёл в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота России. Он отметил, что остался очень доволен мероприятием.

Ветеран поделился с Лайфом впечатлениями от парада в честь Дня ВМФ в Петербурге. Видео © LIFE

"Мощно! <...> Я служил на ленинградском фронте в 13-й воздушной армии, первую медаль получил, когда мне было 15 лет, 8 августа 1943 года", — рассказал ветеран.

Связавший всю жизнь с авиацией Валентин Иванович признался, что особенно ему понравилась, конечно же, воздушная часть парада. Напомним, что всего в небе над Северной столицей сегодня пролетели 42 самолёта и вертолёта. Участие в параде также приняли штурмовики Су-25 ВКС РФ, пролёт которых завершил авиационную часть торжества.