"Мощно!": Ветеран поделился с Лайфом впечатлениями от парада в честь Дня ВМФ в Петербурге
Ветеран высоко оценил парад в честь Дня ВМФ в Петербурге
Ветеран Великой Отечественной войны Богданов Валентин Иванович поделился с корреспондентом Лайфа впечатлениями от торжественного парада, который прошёл в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота России. Он отметил, что остался очень доволен мероприятием.
Ветеран поделился с Лайфом впечатлениями от парада в честь Дня ВМФ в Петербурге. Видео © LIFE
"Мощно! <...> Я служил на ленинградском фронте в 13-й воздушной армии, первую медаль получил, когда мне было 15 лет, 8 августа 1943 года", — рассказал ветеран.
Связавший всю жизнь с авиацией Валентин Иванович признался, что особенно ему понравилась, конечно же, воздушная часть парада. Напомним, что всего в небе над Северной столицей сегодня пролетели 42 самолёта и вертолёта. Участие в параде также приняли штурмовики Су-25 ВКС РФ, пролёт которых завершил авиационную часть торжества.
Ранее Лайф сообщал, что перед началом торжественного парада глава государства Владимир Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава ВМФ. Морская доктрина РФ была принята в 2001 году, а её последняя редакция была одобрена российским лидером в июле 2015 года.
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