Россиянин Смоляр выиграл гран-при Венгрии "Формулы-3"
Российский пилот команды MP Motorsport Александр Смоляр выиграл гран-при Венгрии в рамках чемпионата по автогонкам в классе "Формулы-3".
Следом за ним финишировал Зейн Малони из Барбадоса, бронзу завоевал представитель Великобритании Оливер Берман.
Отметим, что для представителя России это первая победы в нынешнем сезоне "Формулы-3". До этого он был вынужден пропустить этап в Великобритании из-за проблем с визой.
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Getty Images/Rudy Carezzevoli - Formula 1/Formula Motorsport Limited