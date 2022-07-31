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31 июля, 09:59

Россиянин Смоляр выиграл гран-при Венгрии "Формулы-3"

Российский пилот команды MP Motorsport Александр Смоляр выиграл гран-при Венгрии в рамках чемпионата по автогонкам в классе "Формулы-3".

Следом за ним финишировал Зейн Малони из Барбадоса, бронзу завоевал представитель Великобритании Оливер Берман.

Пилот "Мерседеса" Расселл впервые в карьере выиграл квалификацию в "Формуле-1"

Пилот "Мерседеса" Расселл впервые в карьере выиграл квалификацию в "Формуле-1"

Отметим, что для представителя России это первая победы в нынешнем сезоне "Формулы-3". До этого он был вынужден пропустить этап в Великобритании из-за проблем с визой.

Обложка ©

Getty Images/Rudy Carezzevoli - Formula 1/Formula Motorsport Limited

Шамиль Гаджиев
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