В Забайкальском крае подростки осквернили могилы участников спецоперации на Украине

В городе Борзе Забайкальского края пятеро подростков осквернили могилы участников спецоперации на Украине. Сотрудники полиции уже установили личности виновных. Об этом РИА "Новости" заявили в пресс-службе регионального УМВД. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно с региональным УФСБ установлены пять несовершеннолетних, из которых только один достиг возраста привлечения к уголовной ответственности по данной статье", — сообщили в УМВД РФ по Забайкальскому краю.

На данный момент уголовное дело находится в производстве Следственного комитета Российской Федерации, добавили в ведомстве.