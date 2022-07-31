НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
31 июля, 10:06

В Забайкальском крае подростки осквернили могилы участников спецоперации на Украине

Полиция установила личности подростков, осквернивших могилы участников СВО в Забайкалье

В городе Борзе Забайкальского края пятеро подростков осквернили могилы участников спецоперации на Украине. Сотрудники полиции уже установили личности виновных. Об этом РИА "Новости" заявили в пресс-службе регионального УМВД. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно с региональным УФСБ установлены пять несовершеннолетних, из которых только один достиг возраста привлечения к уголовной ответственности по данной статье", — сообщили в УМВД РФ по Забайкальскому краю.

На данный момент уголовное дело находится в производстве Следственного комитета Российской Федерации, добавили в ведомстве.

Воронежского подростка, осквернившего могилу ветерана, ждёт психэкспертиза

Воронежского подростка, осквернившего могилу ветерана, ждёт психэкспертиза

Ранее Лайф писал, что в Мичуринске осквернили могилу погибшего в ходе "Операции Z" росгвардейца, посмертно награждённого орденом Мужества. Теперь вандалам за подобную "шалость" грозит серьёзное наказание.

Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров