В Николаеве погиб крупный украинский бизнесмен

В Николеве погиб Герой Украины, бизнесмен и генеральный директор аграрной компании "Нибулон" Алексей Вадатурский. Об этом сообщает издание "Страна" в телеграм-канале со ссылкой на главу офиса Зеленского Андрея Ермака.

"Ночью в результате обстрела города Николаева трагически погибли Герой Украины, генеральный директор компании "Нибулон" Алексей Афанасьевич Вадатурский и его супруга Раиса Михайловна Вадатурская", — сообщил он.