В Николаеве погиб крупный украинский бизнесмен
Ермак сообщил о гибели крупного украинского бизнесмена Вадатурского в Николаеве
В Николеве погиб Герой Украины, бизнесмен и генеральный директор аграрной компании "Нибулон" Алексей Вадатурский. Об этом сообщает издание "Страна" в телеграм-канале со ссылкой на главу офиса Зеленского Андрея Ермака.
"Ночью в результате обстрела города Николаева трагически погибли Герой Украины, генеральный директор компании "Нибулон" Алексей Афанасьевич Вадатурский и его супруга Раиса Михайловна Вадатурская", — сообщил он.
Ранее сообщалось, что пожилая женщина погибла в результате обстрела ВСУ села в Запорожской области. Также из-за боевых действий украинских силовиков пострадала жилая инфраструктура поселения.
Кадр из видео YouTube / Big Money