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31 июля, 10:12

В Николаеве погиб крупный украинский бизнесмен

Ермак сообщил о гибели крупного украинского бизнесмена Вадатурского в Николаеве

В Николеве погиб Герой Украины, бизнесмен и генеральный директор аграрной компании "Нибулон" Алексей Вадатурский. Об этом сообщает издание "Страна" в телеграм-канале со ссылкой на главу офиса Зеленского Андрея Ермака.

"Ночью в результате обстрела города Николаева трагически погибли Герой Украины, генеральный директор компании "Нибулон" Алексей Афанасьевич Вадатурский и его супруга Раиса Михайловна Вадатурская", — сообщил он.

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Ранее сообщалось, что пожилая женщина погибла в результате обстрела ВСУ села в Запорожской области. Также из-за боевых действий украинских силовиков пострадала жилая инфраструктура поселения.

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Кадр из видео YouTube / Big Money

Светлана Оперук

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