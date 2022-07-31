Путин поздравил Пьеху с юбилеем, назвав её творчество ярким явлением в истории искусства
Путин поздравил Эдиту Пьеху с 85-летним юбилеем
Эдита Пьеха в 2017 году. Обложка © ТАСС / Руслан Шамуков
Президент России Владимир Путин поздравил эстрадную певицу, народную артистку Эдиту Пьеху с юбилеем, отметив её талант и безупречный художественный вкус. Глава государства назвал творчество артистки ярким явлением в истории отечественного искусства.
"От души поздравляю вас с юбилейным днём рождения. Ваше щедрое, самобытное творчество стало ярким явлением в истории отечественного эстрадного искусства, обогатило его замечательные традиции", — сказано в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства отметил талант, артистический темперамент и безупречный художественный вкус артистки, которые по праву снискали ей признание профессионалов и слушателей разных поколений. Путин пожелал Эдите Станиславовне здоровья и благополучия.
Ранее Лайф писал, что Путин и Михаил Мишустин поздравили российскую актрису Ирину Мирошниченко с 80-летием. Президент отметил, что и сейчас она "занята любимым делом" и ярким талантом "щедро дарит" публике сильные и глубокие эмоции. Российский лидер пожелал актрисе доброго здоровья и неиссякаемого вдохновения.
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