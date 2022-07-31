Путин поздравил Пьеху с юбилеем, назвав её творчество ярким явлением в истории искусства

Президент России Владимир Путин поздравил эстрадную певицу, народную артистку Эдиту Пьеху с юбилеем, отметив её талант и безупречный художественный вкус. Глава государства назвал творчество артистки ярким явлением в истории отечественного искусства.

"От души поздравляю вас с юбилейным днём рождения. Ваше щедрое, самобытное творчество стало ярким явлением в истории отечественного эстрадного искусства, обогатило его замечательные традиции", — сказано в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства отметил талант, артистический темперамент и безупречный художественный вкус артистки, которые по праву снискали ей признание профессионалов и слушателей разных поколений. Путин пожелал Эдите Станиславовне здоровья и благополучия.