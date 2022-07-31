Жителей Донецка и Макеевки призвали не выходить на улицу из-за разбросанных ВСУ мин

МЧС Донецкой Народной Республики рекомендовало жителям Донецка и Макеевки не покидать без острой надобности жильё из-за разбросанных на улицах украинскими военными противопехотных мин "Лепесток".

"Уважаемые жители Донецка и Макеевки! В связи с тем, что вооружённые формирования Украины применили по жилым кварталам противопехотные мины ПФМ-1С типа "Лепесток", убедительная просьба сократить время пребывания на улице без необходимости", — сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" используются в том числе для дистанционного минирования местности. Коварность их заключается в том, что на земле они малозаметны. При этом на "Лепесток", чтобы он сдетонировал, даже не обязательно наступать — мина может взорваться от нагрева на солнце.