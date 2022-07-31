Жителей Донецка и Макеевки призвали не выходить на улицу из-за разбросанных ВСУ мин
Местные жители предупреждают о "Лепестках" с помощью подручных средств. Обложка © Telegram / Донецк Z | ЧП Макеевка | ДНР
МЧС Донецкой Народной Республики рекомендовало жителям Донецка и Макеевки не покидать без острой надобности жильё из-за разбросанных на улицах украинскими военными противопехотных мин "Лепесток".
"Уважаемые жители Донецка и Макеевки! В связи с тем, что вооружённые формирования Украины применили по жилым кварталам противопехотные мины ПФМ-1С типа "Лепесток", убедительная просьба сократить время пребывания на улице без необходимости", — сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" используются в том числе для дистанционного минирования местности. Коварность их заключается в том, что на земле они малозаметны. При этом на "Лепесток", чтобы он сдетонировал, даже не обязательно наступать — мина может взорваться от нагрева на солнце.
Ранее Лайф сообщал, что ВСУ обстреляли Донецк снарядами, начинёнными противопехотными минами "Лепесток". Было выпущено три ракеты 9М27К3 из РСЗО БМ-27 "Ураган", рассказали в СЦКК. На одной из украинских мин "Лепесток" в Донецке уже подорвался мужчина.
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