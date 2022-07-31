НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
31 июля, 11:52

Жителей Донецка и Макеевки призвали не выходить на улицу из-за разбросанных ВСУ мин

<p>Местные жители предупреждают о "Лепестках" с помощью подручных средств. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/dark_donetskz/14033" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Донецк Z | ЧП Макеевка | ДНР</a></p>

Местные жители предупреждают о "Лепестках" с помощью подручных средств. Обложка © Telegram / Донецк Z | ЧП Макеевка | ДНР

МЧС Донецкой Народной Республики рекомендовало жителям Донецка и Макеевки не покидать без острой надобности жильё из-за разбросанных на улицах украинскими военными противопехотных мин "Лепесток".

"Уважаемые жители Донецка и Макеевки! В связи с тем, что вооружённые формирования Украины применили по жилым кварталам противопехотные мины ПФМ-1С типа "Лепесток", убедительная просьба сократить время пребывания на улице без необходимости", — сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" используются в том числе для дистанционного минирования местности. Коварность их заключается в том, что на земле они малозаметны. При этом на "Лепесток", чтобы он сдетонировал, даже не обязательно наступать — мина может взорваться от нагрева на солнце.

Сапёры очищают Донецк от противопехотных мин "Лепесток"

Сапёры очищают Донецк от противопехотных мин "Лепесток"

Ранее Лайф сообщал, что ВСУ обстреляли Донецк снарядами, начинёнными противопехотными минами "Лепесток". Было выпущено три ракеты 9М27К3 из РСЗО БМ-27 "Ураган", рассказали в СЦКК. На одной из украинских мин "Лепесток" в Донецке уже подорвался мужчина.


Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров