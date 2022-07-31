Первый случай оспы обезьян зарегистрирован в Черногории

В Черногории зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян. Об этом говорится в заявлении Института общественного здоровья республики в соцсетях.

"Лаборатория отдела молекулярной диагностики Института общественного здоровья Черногории выявила и в сотрудничестве с институтом вирусологии "Торлак" подтвердила первый случай заражения оспой обезьян в республике", — сказано в сообщении.

Инфекция обнаружена у гражданина Черногории, его состояние на данный момент удовлетворительное. В ведомстве добавили, что для предотвращения распространения заболевания были приняты все необходимые меры. Других подробностей пока не приводится.