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31 июля, 12:16

Первый случай оспы обезьян зарегистрирован в Черногории

В Черногории зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян. Об этом говорится в заявлении Института общественного здоровья республики в соцсетях.

"Лаборатория отдела молекулярной диагностики Института общественного здоровья Черногории выявила и в сотрудничестве с институтом вирусологии "Торлак" подтвердила первый случай заражения оспой обезьян в республике", — сказано в сообщении.

Инфекция обнаружена у гражданина Черногории, его состояние на данный момент удовлетворительное. В ведомстве добавили, что для предотвращения распространения заболевания были приняты все необходимые меры. Других подробностей пока не приводится.

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Ранее Лайф писал, что в Бразилии впервые скончался человек, заразившийся оспой обезьян. По данным местного Министерства здравоохранения, у умершего были серьёзные проблемы с иммунитетом.

Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов

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