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31 июля, 12:26

В ДНР сообщили, что военные республики закрепились на юго-восточной окраине посёлка Пески

Военнослужащие Донецкой Народной Республики закрепились на юго-восточной окраине посёлка Пески. Об этом заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в телеграм-канале.

"Подразделения 11-го полка Армии ДНР вышли на юго-восточную окраину населённого пункта Пески и смогли там закрепиться. Приступили к зачистке секторов", — написал он.

Безсонов добавил, что 1-я Славянская бригада Армии Донецкой Народной Республики выдавливает украинских военных с позиций под населённым пунктом Невельское.

Минобороны: Российские военные уничтожили в ДНР американскую гаубицу М777

Минобороны: Российские военные уничтожили в ДНР американскую гаубицу М777

Ранее Лайф писал, что ВС РФ уничтожили до 50 украинских военных ударом по пункту дислокации в ДНР. Кроме того, российские солдаты ликвидировали две гаубицы "Мста-Б" и десять единиц военной техники ВСУ.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Никита Осипов

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