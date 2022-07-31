В ДНР сообщили, что военные республики закрепились на юго-восточной окраине посёлка Пески
Военнослужащие Донецкой Народной Республики закрепились на юго-восточной окраине посёлка Пески. Об этом заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в телеграм-канале.
"Подразделения 11-го полка Армии ДНР вышли на юго-восточную окраину населённого пункта Пески и смогли там закрепиться. Приступили к зачистке секторов", — написал он.
Безсонов добавил, что 1-я Славянская бригада Армии Донецкой Народной Республики выдавливает украинских военных с позиций под населённым пунктом Невельское.
Ранее Лайф писал, что ВС РФ уничтожили до 50 украинских военных ударом по пункту дислокации в ДНР. Кроме того, российские солдаты ликвидировали две гаубицы "Мста-Б" и десять единиц военной техники ВСУ.
Специальная военная операция на Украине
ТАСС / Сергей Бобылев