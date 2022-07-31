ВС РФ уничтожили до 50 украинских военных ударом по пункту дислокации в ДНР

Вооружённые силы Российской Федерации ударом по пункту дислокации ВСУ в Донецкой Народной Республике уничтожили до 50 военных. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием воздушного базирования в районе населённого пункта Кодема Донецкой Народной Республики нанесён удар по пункту временной дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено до 50 военнослужащих", — сказал он.

Конашенков добавил, что российские военные также уничтожили две гаубицы "Мста-Б" и десять единиц военной техники ВСУ.