ВС РФ уничтожили до 50 украинских военных ударом по пункту дислокации в ДНР
Вооружённые силы Российской Федерации ударом по пункту дислокации ВСУ в Донецкой Народной Республике уничтожили до 50 военных. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Высокоточным оружием воздушного базирования в районе населённого пункта Кодема Донецкой Народной Республики нанесён удар по пункту временной дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено до 50 военнослужащих", — сказал он.
Конашенков добавил, что российские военные также уничтожили две гаубицы "Мста-Б" и десять единиц военной техники ВСУ.
Ранее Лайф писал, что ВС РФ разгромили эшелон, перевозивший элитный батальон Зеленского. В результате попадания было уничтожено более 140 человек, ещё 250 военных получили ранения различной степени тяжести.
Специальная военная операция на Украине
ТАСС / AP/ Pavel Golovkin