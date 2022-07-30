Минобороны: ВС РФ за сутки подавили шесть взводов РСЗО "Град" и две батареи САУ "Гвоздика"
Вооружённые силы России за минувшие сутки подавили шесть украинских взводов реактивных систем залпового огня "Град" и две батареи самоходных артиллерийских установок "Гвоздика". Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Подавлены шесть взводов РСЗО "Град", две самоходные артиллерийские батареи САУ "Гвоздика", три артиллерийских взвода орудий Д-20, четыре артиллерийских взвода орудий Д-30 на огневых позициях", — сказал он в ходе брифинга.
Контрбатарейная борьба проводилась в районах населённых пунктов Северск, Парасковиевка, Звановка, Раздоловка, Новгородское, Дзержинск, Орловка, Камышеваха, Курахово Донецкой Народной Республики, Дружное, Гуляй Поле Запорожской области, а также Широкое, Малая Корениха, Кирово, Калиновка и Березнеговатое Николаевской области.
Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ уничтожили установку "Точка-У" и склад автомобильной бригады ВСУ в ДНР. Удары наносились оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией, уточнил генерал-лейтенант Конашенков.
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