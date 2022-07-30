Минобороны: ВС РФ за сутки подавили шесть взводов РСЗО "Град" и две батареи САУ "Гвоздика"

Вооружённые силы России за минувшие сутки подавили шесть украинских взводов реактивных систем залпового огня "Град" и две батареи самоходных артиллерийских установок "Гвоздика". Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Подавлены шесть взводов РСЗО "Град", две самоходные артиллерийские батареи САУ "Гвоздика", три артиллерийских взвода орудий Д-20, четыре артиллерийских взвода орудий Д-30 на огневых позициях", — сказал он в ходе брифинга.