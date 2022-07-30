Ракеты "Искандер" ударили по дислокации "Кракена" в ангарах мясокомбината под Харьковом

Российские военные ракетами "Искандер" нанесли удар по пункту временного размещения формирования "Кракен" в Харьковской области, в результате уничтожено более 30 бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами "Искандер" в районе города Богодухова Харьковской области нанесён удар по пункту временной дислокации националистического формирования "Кракен", оборудованному в ангарах местного мясокомбината. Уничтожено более 30 нацистов и 10 единиц военной техники", — сообщил он.