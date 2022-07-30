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Опубликовано 30 июля 2022, 10:49
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Ракеты "Искандер" ударили по дислокации "Кракена" в ангарах мясокомбината под Харьковом

Российские военные ракетами "Искандер" нанесли удар по пункту временного размещения формирования "Кракен" в Харьковской области, в результате уничтожено более 30 бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами "Искандер" в районе города Богодухова Харьковской области нанесён удар по пункту временной дислокации националистического формирования "Кракен", оборудованному в ангарах местного мясокомбината. Уничтожено более 30 нацистов и 10 единиц военной техники", — сообщил он.

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Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ разгромили эшелон, перевозивший элитный батальон Зеленского. В результате попадания было уничтожено более 140 человек, ещё 250 военных получили ранения различной степени тяжести.

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ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Варвара Романова
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