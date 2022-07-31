МО РФ: ВКС России уничтожили до 100 бойцов ВСУ в Херсонской и Николаевской областях
ВКС России уничтожили до 100 украинских военных в Херсонской и Николаевской областях, а также четыре склада ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В результате ударов ВКС России в районах населённых пунктов Потемкино, Белогорка Херсонской области и Белая Криница Николаевской области уничтожено до 100 националистов и 25 единиц военной техники", — сказал он.
По словам Конашенкова, также были поражены четыре склада боеприпасов ВСУ вблизи Мураховки Николаевской области, Серебрянки Донецкой Народной Республики, Змиева Харьковской области и Николаева.
Ранее Лайф рассказал, что ВС РФ уничтожили до 50 украинских военных ударом по пункту дислокации в ДНР. Кроме того, российские военные также истребили две гаубицы "Мста-Б" и десять единиц военной техники ВСУ.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ