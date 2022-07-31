Ассанжа сочли жертвой преднамеренного судебного произвола западных демократий

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж является жертвой произвола западных демократий, которые пытаются показать себя обществу образцовыми с точки зрения прав человека. Такое заявление сделал специальный докладчик Организации Объединённых Наций по предотвращению пыток Нильс Мельцер в статье для журнала Le Monde diplomatique.

"Дело Ассанжа — это история человека, которого преследовали и подвергали жестокому обращению за раскрытие грязных секретов сильных мира сего, включая военные преступления, пытки и коррупцию. Это история преднамеренного судебного произвола в западных демократиях, которые также хотят представить себя образцовыми с точки зрения прав человека", — говорится в статье.

По словам автора, дело Ассанжа также является историей сговора специальных служб за спиной нацпарламентов и общественности, а ещё манипулирования в основных СМИ для преднамеренной изоляции, демонизации и уничтожения этого человека.