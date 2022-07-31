Ассанжа сочли жертвой преднамеренного судебного произвола западных демократий
Спецдокладчик ООН Мельцер назвал Ассанжа жертвой произвола западных демократий
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж является жертвой произвола западных демократий, которые пытаются показать себя обществу образцовыми с точки зрения прав человека. Такое заявление сделал специальный докладчик Организации Объединённых Наций по предотвращению пыток Нильс Мельцер в статье для журнала Le Monde diplomatique.
"Дело Ассанжа — это история человека, которого преследовали и подвергали жестокому обращению за раскрытие грязных секретов сильных мира сего, включая военные преступления, пытки и коррупцию. Это история преднамеренного судебного произвола в западных демократиях, которые также хотят представить себя образцовыми с точки зрения прав человека", — говорится в статье.
По словам автора, дело Ассанжа также является историей сговора специальных служб за спиной нацпарламентов и общественности, а ещё манипулирования в основных СМИ для преднамеренной изоляции, демонизации и уничтожения этого человека.
В 2010 году после множества публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке, об условиях содержания людей в американской тюрьме Гуантанамо, основатель WikiLeaks бежал в Швецию, затем долгое время укрывался в Посольстве Эквадора в Великобритании. После того как журналиста лишили убежища, его арестовала британская полиция. Лондонский суд разрешил экстрадицию Ассанжа в США. В случае выдачи Соединённым Штатам основателю WikiLeaks грозит тюремное заключение сроком до 175 лет. Вашингтон пытался добиться экстрадиции с момента задержания Ассанжа в 2019 году, однако журналист обжаловал решение.