В Севастополе вводится жёлтый уровень террористической опасности

Власти Севастополя приняли решение о введении в городе жёлтого уровня террористической опасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам внеочередного заседания штаба антитеррористической комиссии после атаки дрона ВСУ по штабу Черноморского флота.

"Жёлтый" уровень — средний уровень из трёх существующих. Это значит, что будут максимально усилены меры безопасности. Эта мера исключительно профилактическая: власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку", — написал он в телеграм-канале.