В Севастополе вводится жёлтый уровень террористической опасности
Губернатор Севастополя Развожаев: Вводится жёлтый уровень террористической опасности
Власти Севастополя приняли решение о введении в городе жёлтого уровня террористической опасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам внеочередного заседания штаба антитеррористической комиссии после атаки дрона ВСУ по штабу Черноморского флота.
"Жёлтый" уровень — средний уровень из трёх существующих. Это значит, что будут максимально усилены меры безопасности. Эта мера исключительно профилактическая: власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку", — написал он в телеграм-канале.
Режим, уточнил губернатор, вводится для усиления работы спецслужб и никак не отразится на обычной жизни севастопольцев. Жителей он призвал сохранять спокойствие, однако помнить о бдительности. Информацию об отмене уровня террористической опасности Развожаев пообещал сообщить дополнительно.
Напомним, сегодня утром стало известно, что в Севастополе атаковали штаб Черноморского флота. Удар наносился с беспилотника. Позднее губернатор Севастополя Михаил Развожаев показал последствия атаки дрона ВСУ на штаб ЧФ. В Черноморском флоте уточнили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный дрон. После случившегося праздничные мероприятия ко Дню ВМФ были отменены и переносить их не будут.