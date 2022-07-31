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31 июля, 14:46

Запорожские власти рассказали о многочисленных фактах продажи бойцами ВСУ западного оружия

Член администрации Запорожья Рогов: ВСУ постоянно пытаются продать западное оружие

За время проведения спецоперации были замечены десятки случаев продажи украинскими военнослужащими западного вооружения. Об этом в кулуарах VIII встречи членов клуба Горчакова журналистам заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Факт продажи зарубежного вооружения украинской стороной я могу подтвердить: самое показательное то, что это очень сильно злит американцев. На самом деле с предложениями продажи оружия представители ВСУ выходят постоянно: начиная с тех же Javelin, заканчивая тяжёлой техникой, включая танки и прочее", — сказал он.

По словам Рогова, были зафиксированы десятки случаев продажи Javelin, британского противотанкового ракетного комплекса и даже тяжёлой техники на суммы в разы ниже рыночной цены.

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Ранее Лайф рассказывал, что Европол выявил случаи контрабанды западного оружия с Украины. По данным представителя полицейского ведомства, уже были зафиксированы случаи торговли и выезда из Незалежной отдельных лиц с оружием. Организация опасается, что они для последующей перепродажи могут держать его в схронах у государственной границы.

Обложка ©

Getty Images / Scott Olson

Григорий Воронцов
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