За время проведения спецоперации были замечены десятки случаев продажи украинскими военнослужащими западного вооружения. Об этом в кулуарах VIII встречи членов клуба Горчакова журналистам заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Факт продажи зарубежного вооружения украинской стороной я могу подтвердить: самое показательное то, что это очень сильно злит американцев. На самом деле с предложениями продажи оружия представители ВСУ выходят постоянно: начиная с тех же Javelin, заканчивая тяжёлой техникой, включая танки и прочее", — сказал он.

По словам Рогова, были зафиксированы десятки случаев продажи Javelin, британского противотанкового ракетного комплекса и даже тяжёлой техники на суммы в разы ниже рыночной цены.