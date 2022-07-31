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31 июля, 14:48

"Мы должны дружить с Россией": Жители Гагаузии второй день подряд выходят на митинги с требованием отставки Санду

Жители Гагаузии снова вышли на протесты против Санду и попросили Россию о помощи

Митинг с требованием отставки президента Молдавии Майи Санду, правительства и парламента второй день подряд проходит в автономной Республике Гагаузия. Об этом сообщает телеграм-канал "Sputnik Молдова".

Кадры с протестной акции в Комрате. Видео © Telegram / Sputnik Молдова

Акции прошли в Комрате (столица автономии), Вулканештах и Чадыр-Лунге, они были организованы гражданскими активистами и депутатами Народного собрания (местный парламент) Гагаузии. Протестующие призвали власти страны укрепить отношения с Россией, а также раскритиковали молдавских чиновников за бездействие на фоне роста цен.

"Мы должны дружить и договариваться с Россией", — отметил один из организаторов протеста.

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В конце митинга демонстранты обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Они попросили у него пересмотреть контракт и цену на газ для Молдавии, а если не получится, то хотя бы для Гагаузии.

Отметим, что накануне митинг с требованием отставки Санду прошёл в городе Вулканешты. Наряду с рядовыми гражданами в протестной акции приняли участие и депутаты Народного собрания Гагаузии.

Обложка ©

Telegram / Sputnik Молдова

Наталья Исакова

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