"Мы должны дружить с Россией": Жители Гагаузии второй день подряд выходят на митинги с требованием отставки Санду

Митинг с требованием отставки президента Молдавии Майи Санду, правительства и парламента второй день подряд проходит в автономной Республике Гагаузия. Об этом сообщает телеграм-канал "Sputnik Молдова".

Кадры с протестной акции в Комрате. Видео © Telegram / Sputnik Молдова

Акции прошли в Комрате (столица автономии), Вулканештах и Чадыр-Лунге, они были организованы гражданскими активистами и депутатами Народного собрания (местный парламент) Гагаузии. Протестующие призвали власти страны укрепить отношения с Россией, а также раскритиковали молдавских чиновников за бездействие на фоне роста цен.

"Мы должны дружить и договариваться с Россией", — отметил один из организаторов протеста.

В конце митинга демонстранты обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Они попросили у него пересмотреть контракт и цену на газ для Молдавии, а если не получится, то хотя бы для Гагаузии.