Финским магазинам зимой грозит закрытие из-за проблем с электричеством

Магазинам в Финляндии грозит временное закрытие зимой из-за нехватки электроэнергии. Об этом говорится в материале государственной телерадиокомпании YLE.

"Магазины готовятся к нехватке электроэнергии следующей зимой, и Финляндии придётся прибегнуть к отключениям электроэнергии. <...> Даже ожидаемые отключения электроэнергии представляют собой серьёзную проблему для магазинов", — сказано в публикации.

Генеральный директор национального оператора электросетей Fingrid Юкка Руусунен и руководитель Ассоциации энергетической промышленности Финляндии Юкка Лескела заявили о возможности закрытия магазинов на пару часов. Оно направлено на обеспечение достаточного запаса электроэнергии.

Сейчас в Финляндии насчитывается около 2800 продовольственных магазинов. Сообщается, что они готовы договориться о том, какие из них будут оставаться открытым, если потребление электроэнергии будет ограничено.