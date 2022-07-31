В Запорожье установили предельные наценки на жизненно важные лекарства

Власти Запорожской области установили предельно возможный уровень наценок на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), которые начнут действовать с 1 августа. Об этом в телеграм-канале сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.

"В Запорожской области установлена предельная надбавка при реализации жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения. Это сделано в первую очередь для стабилизации цен на лекарственные средства. Предельные размеры надбавок будут установлены с 1 августа 2022 года", — говорится в сообщении.

По словам Балицкого, ограничения в регионе вводятся специальным указом, действие которого распространяется на организации, занимающиеся торговлей лекарственными препаратами. В их число входят предприятия оптовой и розничной торговли, индивидуальные предприниматели, а также медицинские организации и их обособленные подразделения.

Так, при фактической отпускной цене производителя до 100 рублей предельный процент оптовой надбавки составит 15%, а розничной — 25%. При этом если цена лекарства выше 100 рублей, но не превышает 500 рублей, то оптовая надбавка будет 12%, розничная — 20%. Свыше же 500 рублей оптовая надбавка устанавливается в 10% и 15% соответственно.