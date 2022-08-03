Пелоси удостоилась правительственной медали в Тайване
Пелоси заявила о приверженности американской делегации поддерживать Тайвань
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси проводит встречу с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь. Перед началом беседы Инвэнь наградила американскую гостью правительственной медалью — орденом Благожелательных облаков. Об этом сообщает телеканал TTV.
Награду, о которой идёт речь, учредили в 1941 году для поощрения заслуг в национальном развитии и вклада в гражданское общество. Орден может быть вручен иностранным гражданам за выдающиеся достижения. Пелоси, комментируя вручение награды, заявила, что для неё — большая часть получить орден из рук Цай Инвэнь.
"Я с нетерпением жду возможности разместить эту награду в офисе спикера (Палаты представителей — Прим. Лайфа) в Капитолии как символ нашей драгоценной дружбы", — сказала Пелоси.
Вместе с тем она отдельно подчеркнула, что американская делегация прибыла в Тайвань для того, чтобы подтвердить приверженность поддержке острова. США не намерены отказываться от приверженности Тайваню, а Вашингтон гордится дружбой с островом, прошедшей испытание временем, сказала Пелоси.
Напомним, самолёт Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя 2 августа. Официально поездка спикера Палаты представителей США на Тайвань не заявлялась. МИД Китая уже выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, хотя прежде грозил "серьёзными последствиями". А Минобороны страны сообщило, что Народно-освободительная армия КНР пребывает в полной боевой готовности. Уже утром следующего дня Пелоси прибыла в Законодательный юань (парламент) Тайваня.
ТАСС / picture alliance / Consolidated