Пелоси удостоилась правительственной медали в Тайване

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси проводит встречу с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь. Перед началом беседы Инвэнь наградила американскую гостью правительственной медалью — орденом Благожелательных облаков. Об этом сообщает телеканал TTV.

Награду, о которой идёт речь, учредили в 1941 году для поощрения заслуг в национальном развитии и вклада в гражданское общество. Орден может быть вручен иностранным гражданам за выдающиеся достижения. Пелоси, комментируя вручение награды, заявила, что для неё — большая часть получить орден из рук Цай Инвэнь.

"Я с нетерпением жду возможности разместить эту награду в офисе спикера (Палаты представителей — Прим. Лайфа) в Капитолии как символ нашей драгоценной дружбы", — сказала Пелоси.