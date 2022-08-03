Вояж Пелоси на Тайвань побил все рекорды наблюдений за полётами
За полётом Пелоси на Тайвань на разных участках следило около трёх миллионов человек
Порядка 2,92 миллиона интернет-пользователей со всего мира следили за полётом на Тайвань борта спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом говорится в сообщении на сайте сервиса Flightradar.
По данным ресурса, примерно 708 тысяч человек наблюдали за посадкой воздушного судна с американским политиком на борту в аэропорту Тайбэя. Обе цифры являются абсолютным рекордом в истории данного сервиса.
Самолёт Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя 2 августа. Официально поездка спикера Палаты представителей США на Тайвань не заявлялась. МИД Китая уже выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, хотя прежде грозил "серьёзными последствиями". А Минобороны страны сообщило, что Народно-освободительная армия КНР пребывает в полной боевой готовности.
А ранее доцент департамента "Прикладная политология" Финансового университета при Правительстве РФ Евгения Войко заявила Лайфу, что такая демонстрация силы, как прилёт Пелоси на Тайвань, в большей степени рассчитана на привлечение внутриполитических очков. Тем самым Штаты стремятся показать, кто в доме хозяин, что есть только американская позиция и она не учитывает предостережения других стран.
ТАСС / EPA / RITCHIE B. TONGO