Вояж Пелоси на Тайвань побил все рекорды наблюдений за полётами

Порядка 2,92 миллиона интернет-пользователей со всего мира следили за полётом на Тайвань борта спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом говорится в сообщении на сайте сервиса Flightradar.

По данным ресурса, примерно 708 тысяч человек наблюдали за посадкой воздушного судна с американским политиком на борту в аэропорту Тайбэя. Обе цифры являются абсолютным рекордом в истории данного сервиса.

А ранее доцент департамента "Прикладная политология" Финансового университета при Правительстве РФ Евгения Войко заявила Лайфу, что такая демонстрация силы, как прилёт Пелоси на Тайвань, в большей степени рассчитана на привлечение внутриполитических очков. Тем самым Штаты стремятся показать, кто в доме хозяин, что есть только американская позиция и она не учитывает предостережения других стран.