Будут осторожничать: Политолог предсказала выжидательную тактику Китая в ситуации с США и Тайванем

Такая демонстрация силы, как прилёт спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, в большей степени рассчитана на привлечение внутриполитических очков, заявила Лайфу доцент департамента "Прикладная политология" Финансового университета при Правительстве РФ Евгения Войко. Тем самым Штаты стремятся показать, кто в доме хозяин, что есть только американская позиция и она не учитывает предостережения других стран.

Учитывая неоднозначность трактовок роли США в санкционной войне против России, демократам необходима такая информационная победа, информационный шум, подчеркнула специалист, оговорившись, что последствия такого хода могут быть не до конца просчитаны. Специалист предположила, что Китай выберет выжидательную тактику, взвешивая все за и против. По её мнению, Пекин может на самом деле не хотеть обострений и военных действий в регионе, поскольку ставки весьма высоки. Во многом действия Китая будут зависеть от того, насколько значимыми будут для руководства страны текущие отношения с США, убеждена эксперт.

"Сейчас для Пекина это будет иметь значение и он будет демонстрировать готовность пойти в том числе на реализацию военного сценария, но до серьёзного военного сценария, судя по первым действиям, вряд ли дойдёт. Китай будет очень осторожничать, будет некое "последнее предупреждение" для китайской администрации, что так делать нельзя. Возможно, последуют экономические и дипломатические решения, но США сейчас прощупали почву и Китай будет следить, как этот визит будет трактоваться в самой американской администрации, как на это будет реагировать Россия, и исходя из этого будет предпринимать определённые действия", — пояснила Войко.