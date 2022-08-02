МИД Китая подтвердил решимость жёстко ответить на визит Пелоси на Тайвань
Китай намерен принять самые решительные меры в случае визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. По её словам, Пекин расценивает действия Вашингтона в качестве угрозы государственному суверенитету и территориальной целостности.
"Мы уделяем пристальное внимание маршруту Пелоси, и, если США будут действовать, не считаясь с мнением других, Китай непременно примет решительные и жёсткие меры для защиты суверенитета и интересов безопасности", — заявила Хуа Чуньин.
Лайф уже сообщал, что 30 июля Пелоси отправилась в турне по Азии. В этой поездке она планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур, однако позже стало известно, что ещё одним местом назначения может стать Тайвань. Посещение острова официальным лицом могло бы стать сигналом, что США ставят под сомнение суверенитет Пекина над этой территорией, причём Вашингтон, по некоторым данным, даже готов пойти на хитрость, чтобы визит состоялся. Так, сообщалось, что самолёт Пелоси может сесть в аэропорту Тайваня якобы под предлогом неисправности. МИД КНР пригрозил Вашингтону "серьёзными последствиями", если это произойдёт.