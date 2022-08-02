МИД Китая подтвердил решимость жёстко ответить на визит Пелоси на Тайвань

Китай намерен принять самые решительные меры в случае визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. По её словам, Пекин расценивает действия Вашингтона в качестве угрозы государственному суверенитету и территориальной целостности.