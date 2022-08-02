Пушилин заявил о прорыве линии обороны ВСУ в районе Авдеевки
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал об успехах в ходе наступления на Авдеевку. Вытеснить украинских силовиков оттуда необходимо, чтобы прекратить удары ВСУ по жилым кварталам и инфраструктуре ДНР.
"Для того чтобы Донецк, Горловка и Макеевка не обстреливались, идёт операция в Авдеевке. Здесь есть определённые успехи, сейчас происходит прорыв линии обороны противника", — отметил глава ДНР в беседе с RT.
По словам Дениса Пушилина, цель ближайших дней — занять высоты, которые позволят подразделениям двигаться дальше.
"Как говорят наши ребята, так близко к Авдеевке они не были уже восемь лет", — добавил он.
Напомним, накануне замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщал, что силы Народной милиции пытаются окружить Авдеевку. Наступление проводилось с востока и севера от города, а также южнее Авдеевки. Позже Денис Пушилин объявил, что войска ДНР вышли на "серьёзный плацдарм" в ходе наступления, перейдя трассу Ясиноватая – Константиновка.
ТАСС / AP