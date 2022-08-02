Пушилин заявил о прорыве линии обороны ВСУ в районе Авдеевки

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал об успехах в ходе наступления на Авдеевку. Вытеснить украинских силовиков оттуда необходимо, чтобы прекратить удары ВСУ по жилым кварталам и инфраструктуре ДНР.

"Для того чтобы Донецк, Горловка и Макеевка не обстреливались, идёт операция в Авдеевке. Здесь есть определённые успехи, сейчас происходит прорыв линии обороны противника", — отметил глава ДНР в беседе с RT.

По словам Дениса Пушилина, цель ближайших дней — занять высоты, которые позволят подразделениям двигаться дальше.

"Как говорят наши ребята, так близко к Авдеевке они не были уже восемь лет", — добавил он.