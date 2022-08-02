Спецслужбы Латвии задержали экс-депутата Рижской думы за поддержку действий России

Сотрудники латвийской Службы госбезопасности (СГБ) задержали бывшего депутата Рижской думы Руслана Панкратова по подозрению в нарушении международных санкций и публичной поддержке спецоперации России на Украине. Об этом сообщает местное издание LETA со ссылкой на источники.

Поводом для ареста стало, в частности, то, что Панкратов посетил часть Запорожской области, которая находится под контролем России. О его поездке сообщалось 17 июля в эфире новостей ТВ-3. Кроме того, телеканал "Вести" рассказывал, что экс-депутат принимал участие в пресс-конференции администрации региона, где обсуждался вопрос о присоединении Запорожья к РФ.

По словам источников, спецслужбы считают, что во время этих поездок Панкратов распространял дезинформацию о действиях латвийских властей и их союзников "с целью дискредитации". В СГБ республики также подозревают, что политик сотрудничал с людьми, которые попали под санкции ЕС.