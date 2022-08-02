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2 августа, 04:46

"Были случаи нападения на птенцов": Москвичей предупредили об опасности гигантских слизней

Биолог Воробьёв предупредил об опасности появившихся в Москве испанских слизней

Испанские слизни, атаковавшие Москву и Подмосковье, очень прожорливы. Из-за своего размера, а они с человеческую ладонь, им требуется больше пищи, чем другим представителям их семейства, и они едят всё, как саранча. Об этом рассказал биолог и агроном Михаил Воробьёв.

"Даже были случаи нападения испанских слизней на птенцов. Они заползают в гнёзда и жуют их. Вот такие неприятные вещи", рассказал Воробьёв порталу "Москва 24".

У испанских слизней в наших краях нет естественных врагов, поэтому они так быстро размножаются, продолжил Воробьёв. В Москве они появляются не первый год. Как отметил биолог, из-за ядовитых выделений их не едят птицы, не сдерживает и суровая российская зима. По одной из версий, моллюски прибыли в Россию с юга Европы с посадочным материалом или тропическими фруктами, объяснил учёный. По его словам, для человека они безвредны, но лучше всё же не контактировать с ними. А уничтожают их физическим способом — давят. Можно попробовать применить и моллюскоциды — ядохимикаты.

Петербург подвергся нашествию огромных слизней-каннибалов

Петербург подвергся нашествию огромных слизней-каннибалов

Ранее Лайф сообщал, что этих слизней заметили вблизи Терлецких прудов в Москве. Они оранжевые или коричневые. Посетителям парка не советовали собирать моллюсков голыми руками.

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Telegram-канал / Москва сейчас

Арина Родионова

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